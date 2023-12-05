Омбудсмен Львова-Белова одобрила ограничение использования телефонов на уроках

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Уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала законопроект, регулирующий использование детьми гаджетов на уроках. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что туда внесли небольшое изменение – пользоваться телефонами разрешено во время опасности, поскольку ребенок имеет право сообщить о том, что происходит.

Львова-Белова уверена, что во время занятий в школе телефон отвлекает детей и мешает им получить цельное образование. Она отметила, что там, где телефоны во время урока запрещены, повышается успеваемость.

Согласно законопроекту школьникам будет запрещено пользоваться смартфонами и другими средствами связи во время уроков. Под данную инициативу подпадают телефоны и планшеты с сим-картами. Исключение для использования гаджетов – экстренные ситуации.

Ранее комитет ГД по просвещению рекомендовал принять этот законопроект во втором чтении. Также отмечалось, что новые правила могут вступить в силу с января следующего года.

В Госдуму внесли поправки в законопроект о запрете телефонов в школах РФ