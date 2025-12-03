Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:32

Общество

Более 72 тыс московских школьников написали итоговое сочинение

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 72 тысяч московских выпускников написали итоговое сочинение по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Для допуска к ЕГЭ выпускники должны получить зачет за итоговое сочинение. Кроме того, результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вузы", – рассказали в пресс-службе.

Результаты будут известны не позднее 17 декабря. Ознакомиться с ними можно будет на портале mos.ru, в сервисе "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе", а также в образовательном учреждении.

В этом году порядок проведения сочинения и критерии оценивания не изменились. Эксперты будут учитывать самостоятельность написания работы, объем, соответствие заявленной теме, логику рассуждений, композицию, аргументацию, качество письменной речи и грамотность.

Шесть тем для сочинения сформировали из закрытого банка, который пополняется ежегодно. Среди направлений – "Семья, общество, Отечество в жизни человека", "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Природа и культура в жизни человека".

Например, одиннадцатиклассники могли порассуждать о том, как эгоизм может быть опасен для любви и какие поступки свидетельствуют о духовной зрелости. Им также предложили сочинение о самом главном в семье и о событиях отечественной истории XIX века, которые заставили задуматься о будущем.

Те школьники, которые не смогли прийти на сочинение по уважительной причине или получили незачет, получат возможность написать его в резервные дни – 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не раньше 1 июня. Это необходимо, чтобы ученики успевали полностью завершить освоение всех предметов.

Уточнялось, что приказы с расписанием экзаменов на следующий год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором, они готовятся к регистрации в Минюсте.

