03 декабря, 15:32Общество
Более 72 тыс московских школьников написали итоговое сочинение
Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы
Более 72 тысяч московских выпускников написали итоговое сочинение по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
"Для допуска к ЕГЭ выпускники должны получить зачет за итоговое сочинение. Кроме того, результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вузы", – рассказали в пресс-службе.
Результаты будут известны не позднее 17 декабря. Ознакомиться с ними можно будет на портале mos.ru, в сервисе "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе", а также в образовательном учреждении.
В этом году порядок проведения сочинения и критерии оценивания не изменились. Эксперты будут учитывать самостоятельность написания работы, объем, соответствие заявленной теме, логику рассуждений, композицию, аргументацию, качество письменной речи и грамотность.
Шесть тем для сочинения сформировали из закрытого банка, который пополняется ежегодно. Среди направлений – "Семья, общество, Отечество в жизни человека", "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Природа и культура в жизни человека".
Например, одиннадцатиклассники могли порассуждать о том, как эгоизм может быть опасен для любви и какие поступки свидетельствуют о духовной зрелости. Им также предложили сочинение о самом главном в семье и о событиях отечественной истории XIX века, которые заставили задуматься о будущем.
Те школьники, которые не смогли прийти на сочинение по уважительной причине или получили незачет, получат возможность написать его в резервные дни – 4 февраля и 8 апреля 2026 года.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не раньше 1 июня. Это необходимо, чтобы ученики успевали полностью завершить освоение всех предметов.
Уточнялось, что приказы с расписанием экзаменов на следующий год уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором, они готовятся к регистрации в Минюсте.