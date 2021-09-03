Проспавший 1 сентября учитель с Урала продолжил работать в школе

17:59
Фото: instagram.com/evgenykuyvashev
Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, не будут увольнять, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
"Прочитал, что в Нижнем Тагиле совсем молодой учитель 1 сентября не пришел на линейку к своему классу и разгневанные родители готовы были его съесть", – подчеркнул Куйвашев.
Глава региона рассказал, что на самом деле Александр Алексеев только в этом году закончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, тем более с классным руководством.
"Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", – подчеркнул он.
Куйвашев напомнил, что школы год были на дистанционном обучении и только сейчас возвращаются к нормальной жизни. По его словам, тяжело перестраиваться не только детям и родителям, но и педагогам.
"Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали. Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что 22-летний учитель начальных классов из Нижнего Тагила Александр Алексеев не услышал будильник и проспал свой первый рабочий день. Он также не слышал звонки других педагогов и родителей учеников.
Алексеев устроился в школу сразу после окончания колледжа. Родители учеников посоветовали ему сходить в армию и не говорить детям о причинах отсутствия на торжественном мероприятии, после того как узнали причину отсутствия педагога.
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