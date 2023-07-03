Словари русского языка будут переиздаваться минимум раз в 5 лет – Минпросвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Справочники и нормативные словари русского языка будут переиздаваться не реже одного раза в пять лет, также они будут размещаться в электронном виде. Об этом сообщает на сайте Минпросвещения РФ.

"Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство РФ будет утверждать перечень словарей, основываясь на предложениях правкомиссии по русскому языку. При этом заявки на включение словаря или справочника в список направляются научными или высшими образовательными организациями. Для этого численность их штата должна составлять минимум десять специалистов с ученой степенью кандидата наук или доктора наук в области филологии, организации также должны проводить научные исследования в области русского языка или реализовывать программы высшего образования по филологии.

После этого правительственная комиссия определит не менее пяти экспертных организаций, которые проведут экспертизу полученных изданий. Отмечается, что среди организаций могут быть Российская академия наук (РАН), Российская академия образования (РАО), вузы и иные учреждения, соответствующие критериям.

Как добавили в министерстве, во время экспертизы проверяется соответствие обязательным критериям, таким как точность, полнота и правильность отражения сведений о нормах современного русского литературного языка, соблюдение в текстах данных норм, понятность, легкость восприятия и определенность описания языковых норм для граждан, не имеющих специального образования, опыта и подготовки.

В середине мая 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о разработке в стране нового словаря по русскому языку. Работы ведутся в рамках закона о государственном языке, принятого в феврале 2023 года.

Позже замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева сообщила, что новый словарь пополнят иностранными словами, которые не будут иметь аналогов в русском языке.



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