В Капотне первоклассники получили подарки ко Дню знаний

Фото: Сергей Шинов

В Капотне ученики начальных классов получили подарки ко Дню знаний. Волонтеры Московского НПЗ передали 40 наборов со всем необходимым для учебы, сообщила пресс-служба предприятия.

В преддверии нового учебного года каждый первоклассник получил свой первый школьный ранец, а также тетради, краски, письменные и другие канцелярские принадлежности. На торжественном вручении волонтеры и ребята из социально незащищенных семей сыграли в тематическую викторину о богатстве природы столицы.

"Наши ученики всегда рады встречам с волонтерами. Каждый год они вместе участвуют в различных образовательных и экологических мероприятиях. Ходят на экскурсии по Капотне или знакомятся с обитателями столичного зоопарка. Доброй традицией стали акции для наших выпускников, когда волонтеры помогают ребятам собрать наряд их мечты на праздничный бал", – рассказала директор школы в Капотне Ирина Ульянова.

В свою очередь, пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев отметил, что в рамках акции волонтеры стараются подарить детям новые эмоции и здания, рассказывают о природе и истории родного района.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоялись в столичных школах 2 сентября. 1,5 миллиона детей пошли в образовательные учреждения столицы в новом учебном году.

Кроме того, по словам заммэра Анастасии Раковой, в сентябре в Москве откроется 31 новое здание школ и детских садов, а до конца года горожан примут еще девять учреждений.