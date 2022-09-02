В ГД объяснили, зачем в школе изучать основы духовно-нравственной культуры народов РФ

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Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко рассказала Москве 24, что изучение в школах основ духовно-нравственной культуры народов РФ поможет восстановить историческую память и справедливость.

Ранее о введении новой дисциплины сообщили в Минпросвещения. Отмечается, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" начнут изучать в 5–9-х классах уже с 2023 года. Основная цель – приобщить школьников к отечественным нравственным и духовным ценностям.

"Я считаю, что мы правильно идем в этом направлении, включая такой предмет в изучение. Действительно, это важно, потому что мы конституционно закрепили и веру, и русский язык, и историческую память в первую очередь", – отметила Пилипенко.

По ее словам, изучение духовно-нравственной культуры России поможет школьникам узнать о наследии каждого региона, помнить о своих корнях и истоках, а также сохранить и передать эту память из поколения в поколение.





Ольга Пилипенко член комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Мы восстанавливаем историческую справедливость, восстанавливаем историческую память, которая должна передаваться из поколения в поколение. В этом сила нашей большой нации и сила нашей страны.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что каждый понедельник первый урок в школах будет посвящен "Разговорам о важном". В его рамках школьники и педагоги обсудят актуальные события в стране, а также другие важные вопросы, касающиеся в том числе ценностей российского общества. Первый такой классный час состоится 5 сентября.