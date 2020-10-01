ЕГЭ предложили сдавать в 10-м классе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Рособрнадзоре попросили вернуть практику досрочной сдачи единого государственного экзамена в 10-м классе. С данной инициативой выступили в Общественном совете при ведомстве, сообщает "Коммерсант".

Ранее у школьников была подобная возможность, но летом 2020 года досрочную сдачу ЕГЭ отменили из-за ситуации с коронавирусом. По словам экспертов, возможность сдать некоторые экзамены в 10-м классе позволит ученикам разгрузить выпускной год. Кроме того, у школьников будет дополнительный шанс для пересдачи уже в 11-м классе.

Предложение ведомства есть в протоколе заседания совета, который был подписан 30 сентября его председателем, ректором Московского городского педагогического университета Игорем Реморенко. Он обратил внимание, что после экзаменационной кампании в совет направили множество обращений с просьбой вернуть досрочную сдачу ЕГЭ.

Ректор МГПУ напомнил, что возможность досрочной сдачи ЕГЭ есть у учащихся 9-х классов несколько лет.

Кроме того, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что возможность досрочной сдачи ЕГЭ обсуждали до этого. "Это важное преимущество для школьников, ведь в 11-м классе с февраля по апрель идут олимпиады и в это же время – пробники ЕГЭ", – подчеркнула она.

Ранее говорилось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.