Рособрнадзор организует два резервных дня для пересдачи ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Для школьников будет предусмотрено еще два дополнительных резервных дня, чтобы пересдать ЕГЭ по одному из предметов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Он отметил, что изначально рассматривался один день, но из регионов пришло предложение, что сдавать все предметы за раз будет сложно и появится путаница при технической обработке.

"Мы пришли к выводу, что будет дополнительных два резервных дня добавлено", – прокомментировал Музаев.

Кроме того, с аналогичным предложением ранее выступал Владимир Путин. Он распорядился внести в законодательство до 1 июня изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Воспользоваться таким правом смогут и школьники, и выпускники прошлых лет.

До этого глава Рособрнадзора сообщил, что временную отсрочку на обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут продлить еще на два года. На сегодняшний день соответствующее распоряжение действительно до 2026 года, однако у школьников остается возможность сдачи экзаменов.