В Рособрнадзоре заявили о продлении моратория на ЕГЭ в новых регионах до 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временную отсрочку на обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут продлить еще на два года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

На сегодняшний день соответствующее распоряжение действительно до 2026 года, однако у школьников остается возможность сдачи экзаменов в формате ЕГЭ.

"Мы в 2026 году по итогам посмотрим, если есть необходимость, этот мораторий можно будет продлить еще на пару лет. Дети не виноваты, что они учились по другим стандартам", – сказал Музаев в ходе заседания комитета ГД по науке и высшему образованию.

Он отметил, что этот переход до 2026 года поддержали все структуры.

Ранее Музаев заявил, что новое расписание ЕГЭ с учетом введения возможности пересдачи одного из предметов до конца приемной кампании утвердят к концу апреля. Он заметил, что в ведомстве не ожидают большого числа выпускников, которые воспользуются правом пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании.