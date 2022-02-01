В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

Школьников в Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы, сообщает РИА Новости.

Учащиеся будут отдыхать с 7 по 20 февраля. Такое решение принял штаб по нераспространению коронавируса в регионе. В ближайшее время соответствующее распоряжение подпишет губернатор.

С 31 января школьников Новосибирской области перевели на дистанционное обучение из-за распространения "Омикрон"-штамма. При этом младших школьников решили отправить на двухнедельные каникулы.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что удаленка в школах возможна при всплеске заболеваемости коронавирусом, в том числе "Омикроном". Он отметил, что такие меры принимают вынужденно, чтобы сохранить здоровье детей.

