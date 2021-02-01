В Рособрнадзоре допустили перевод части контрольных в компьютерный формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторые контрольные работы для школьников могут быть переведены в компьютерный формат. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

По словам главы ведомства Анзора Музаева, в ближайшие годы в компьютерный формат могут быть также переведены некоторые проверочные работы, которые пишут учащиеся.

Также Музаев рассказал, что в этом году четвероклассники из РФ вместе со своими сверстниками из других стран примут участие в международном исследовании читательской грамотности PIRLS.

"Россия традиционно занимает ведущие позиции в этом исследовании, и я надеюсь, что мы подтвердим свой высокий результат, несмотря на новый компьютерный формат", – отметил он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах после каникул. Сообщалось, что эпидобстановка стабильна, превышения порогов по ОРВИ и гриппу среди детей также выявлено не было.