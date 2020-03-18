Помещениям в доме-книжке на Новом Арбате ищут новых владельцев

Фото: Агентство "Москва"

Помещения площадью свыше 900 квадратных метров в доме-книжке на улице Новый Арбат выставили на торги. Об этом заявили представители департамента по конкурентной политике, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Предложения аренды или продажи отдельных помещений в составе домов-книжек на городских торгах встречаются нечасто", – отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, за 6 лет в столице благодаря аукционам арендовано восемь таких лотов. Общая площадь составила почти 160 квадратных метров.

При этом выставленный сейчас на торгах лот имеет свободное назначение, добавил Ефимов.

Стартовая цена за один квадратный метр составляет 78,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что свободный участок в Зеленограде выставят на торги.

