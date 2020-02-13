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14:04

Свободный участок в Зеленограде выставят на торги

город строительство

Фото: depositphotos/belchonock

Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина одобрила изменения в правила землепользования и застройки свободного участка в Зеленограде.

На заседании рассмотрели проект в отношении территории по адресу: город Зеленоград, проектируемый проезд № 4921. Кадастровый номер участка – 77:10:0005004:1443. Изменения были необходимы для последующей реализации на торгах.

На данный момент на земле по указанному адресу нет построек. По результатам электронного аукциона станет известно, кто получит право на строительство объекта производственного назначения. Инвестор сможет возвести строение площадью 5,14 тысячи квадратных метров.

Ранее в феврале сообщалось, что в Москве реализовали первые земельные участки на торгах для малого и среднего бизнеса. Для проведения соответствующих аукционов в 2019 году утвердили перечень земельных участков для аренды субъектами малого бизнеса.

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