Жилой комплекс с небоскребами в ВАО планируют сдать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Небоскребы жилого комплекса "Золотая звезда" на территории бывшей промзоны № 22 "Соколиная гора" в районе проспекта Буденного планируют ввести в эксплуатацию до конца 2017 года.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, речь идет о второй очереди комплекса – четырех корпусах, среди которых будут жилые небоскребы. Общая площадь зданий – 87,4 тысячи квадратных метров. Первые четыре корпуса ввели в эксплуатацию в конце ноября, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Оставшиеся четыре почти достроили, пояснил Левкин.

Он добавил, что инвестор уже получил градостроительный план земельного участка для строительства блока начальных классов с дошкольным отделением. Последнее будет рассчитано на 175 мест, а первый блок – на 350. В новом ЖК появятся гаражи и открытые автостоянки почти на две тысячи машино-мест. Небольшой ТЦ вблизи квартала расширят. Помимо этого, там построят офисное здание, а на пересечении улиц Гаражная и Уткина возведут храм преподобного Александра Свирского. Его уже начали проектировать.

На месте промзоны "Свиблово" планируют построить почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Там возведут корпуса высотой в 11–18 этажей. Общая площадь застройки составит 117,2 тысячи квадратных метров. В домах будет 983 квартиры – от студий до четырехкомнатных.

Многофункциональный жилой комплекс с апарт-отелем появится в районе Алексеевский в СВАО. Апарт-отель общей площадью почти 54 тысячи квадратных метров возведут на улице Новоалексеевская, состоять он будет из четырех секций, две из которых – башни высотой 17 и 20 этажей. На территории уже начали строить многоквартирный дом площадью более 70 тысяч квадратных метров.