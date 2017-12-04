Жилой комплекс с апарт-отелем возведут на северо-востоке Москвы

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Многофункциональный жилой комплекс с апарт-отелем построят в районе Алексеевский. Разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

Апарт-отель общей площадью почти 54 тысячи квадратных метров возведут на улице Новоалексеевская. Здание будет состоять из четырех секций, две из которых – башни высотой 17 и 20 этажей.

На первом этаже разместят входные группы, коммерческие помещения и выставочные залы. Подземный паркинг рассчитан на 655 машин.

По этому же адресу оформлено разрешение на строительство многоквартирного дома общей площадью свыше 94 тысяч квадратных метров. Здание будет состоять из нескольких секций от 12 до 19 этажей. В некоторых секциях появятся апартаменты – всего 678 штук. Подземный паркинг вместит 482 автомобиля.

Срок действия разрешения на строительство обоих корпусов – до июня и декабря 2021 года, соответственно.

На данной территории уже возводится многоквартирный дом из 11 секций переменной этажности – от 5 до 19 этажей. Общая площадь составит более 70 тысяч квадратных метров. Также предусматривается строительство встроенного детского сада на 125 мест. Подземный паркинг сможет вместить свыше 600 машин.