Ученый заявил об угрозе COVID-26 и COVID-32

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Фото: depositphotos/peshkova
Если не изучить происхождение COVID-19, то человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил ученый из Соединенных Штатов Питер Хотез в эфире телеканала NBC News.
Для изучения вспышек коронавируса, подчеркнул ученый, необходимо направить в китайский Ухань эпидемиологов и вирусологов, которые на месте соберут данные и образцы, необходимые для исследования.
Вместе с тем Хотез отметил, что провести тщательный анализ будет практические невозможно без помощи Китая. Он призвал оказывать сильное давление на эту страну, чтобы специалисты получили беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.
Ранее бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ни одну из версий происхождения коронавируса, включая лабораторную, невозможно доказать, пока не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.
В США нашли новые доказательства искусственного происхождения коронавируса
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