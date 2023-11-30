"Роскосмос" заявил, что дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами

Фото: depositphotos/vampy1

На сегодняшний день российскую и западную космонавтику связывает только проект Международной космической станции (МКС). Контакты по этой линии важны для сохранения и продолжения пилотируемой программы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова.

Он добавил, что в "Роскосмосе" дорожат продолжением данных контактов. Вместе с тем ракетно-космическая отрасль России способна осуществлять работы почти по всем направлениям освоения космоса.

В частности, "Роскосмос" может создавать отдельные спутники и целые группировки, проводить пусковые услуги, а также организовывать пилотируемые программы совместно с зарубежными партнерами и бороться с космическим мусором.

По словам Борисова, предложения корпорации находят свой отклик во всех странах объединения БРИКС, а также в Египте, Венесуэле и Алжире.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести 27 новых экспериментов на Международной космической станции до 2026 года. Среди экспериментов 2024 года планируется провести также "Лактоферрин".

До этого Юрий Борисов заявил о неконкурентоспособности России в области серийного изготовления спутников. Он добавил, что в связи с этим перед "Роскосмосом" стоит задача перевернуть актуальные темпы выпуска космических аппаратов и перейти к их серийному выпуску.

"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов до 20 декабря