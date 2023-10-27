Глава "Роскосмоса" заявил о чрезвычайно низких темпах выпуска спутников в России

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Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о неконкурентоспособности России в области серийного изготовления спутников.

"В Соединенных Штатах <...> мощности позволяют создавать около 3 000 аппаратов в год, в Китае <...> в состоянии производить около 1 200–1 500 аппаратов в год, а мы – только 40. Вот сравните. Неконкурентоспособны", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Поэтому перед "Роскосмосом" стоит задача перевернуть актуальные темпы выпуска космических аппаратов и перейти к их серийному выпуску, указал Борисов. Он отметил, что конвейерное производство требует стандартизации и унификации технических решений, снижения номенклатуры и разработки стандартного набора приборов.

Поэтому к 2035–2036 годам российская орбитальная группировка должна составить 3 000 спутников, а мировая – от 60 000 до 70 000 аппаратов, заявил он.

"По нашим оценкам, к 2030 году российская космическая группировка должна насчитывать не менее 1 200 спутников", – сказал Борисов.

Ранее глава "Роскосмоса" указал, что стоимость создания Российской орбитальной станции до 2032 года оценивается в 609 миллиардов рублей. В основном огромные финансы понадобятся на развитие наземной инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный и подготовку ракетоносителей.

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