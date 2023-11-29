В "Роскосмосе" заявили, что россияне смогут выбрать имя РОС

Фото: roscosmos.ru

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное имя по примеру отечественных станций "Салют", "Мир", и "Алмаз". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова.

Он предположил, что подходящее название можно выбрать во время публичного обсуждения. Однако, как добавил глава госкорпорации, он пока не думал над возможным названием станции.

По его словам, этим вопросом также будет заниматься коллектив Ракетно-космической корпорации "Энергия", занимающейся разработкой станции.

Ранее сообщалось, что срок работы Российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС, будет заложен на уровне 50 лет. Это необходимо для отработки технологий для полета к другим планетам.

До этого Юрий Борисов заявил, что стоимость создания РОС до 2032 года оценивается в 609 миллиардов рублей. Также потребуются инвестиции в развитие наземной инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный и подготовку ракетоносителей.

Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 годах