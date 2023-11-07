Срок службы российской орбитальной станции заложат на уровне 50 лет

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Срок работы Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену МКС, будет заложен на уровне 50 лет. Это необходимо для отработки технологий для полета к другим планетам, рассказал генконструктор по пилотируемым комплексам и системам РФ Владимир Соловьев.

"Мы российскую орбитальную станцию так совершенно нахально проектируем и заявляем срок ее работы 50 лет", – цитирует его РИА Новости.

Как объяснил генконструктор, за это время благодаря орбитальной станции удастся отработать технологии для межпланетных миссий. Соловьев отметил, что основой лунного корабля должна стать надежная транспортная система, а марсианский корабль будет представлять собой модульную станцию, работоспособность и надежность которой будут предварительно испытаны на околоземной орбите.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция (МКС) превысила все возможные сроки существования, поэтому вопрос о ее функционировании подходит к концу. Он привел в пример слова генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева, который заявил, что осуществляется больше ремонт станции, а не проведение научных экспериментов.

До этого правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA, чтобы подписать еще одно дополнение к договору о перекрестных полетах российских и американских кораблей к МКС. Распоряжение уже подписал Михаил Мишустин. Отмечается, что предложение "Роскосмоса" согласовано с МИД РФ и другими органами исполнительной власти.

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