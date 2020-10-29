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Наука

12:38

В атмосфере Юпитера зафиксировали необычные световые явления

наука

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI

Впервые аналогичные земным световые явления были обнаружены в атмосфере другой планеты, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что космический аппарат NASA обнаружил электрические синие "спрайты" и "эльфы" на Юпитере. Подобные явления происходят на Земле во время грозы. В атмосфере Юпитера их обнаружили на высоте 300 километров над уровнем моря, в слое водяных облаков, где образуется большая часть молний.

Ученые сообщили, что аппарат зафиксировал переходные световые явления, которые проявлялись в виде яркой узкой полосы ультрафиолетового излучения. Всего было зафиксировано 11 крупных вспышек.

Исследователи напомнили, что вспышки вида "спрайты" напоминают медуз, спускающихся на землю. "Эльфы" же выглядят как плоский светящийся диск, который может растянуться на 300 километров по небу.

Ранее астрономы обнаружили 24 планеты, которые по условиям подходят гораздо больше для жизни, чем Земля. Для этого исследователи собрали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет.

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