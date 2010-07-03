В Минздраве оценили исследование об избавлении от брюшного жира

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с болезнями сердца у пожилых людей.

"Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением", – пояснила специалист RT.

По ее мнению, такие исследования и подходы в рамках работы с пожилыми людьми эффективны. При помощи мышечной ткани сердечно-сосудистая система вычищается. Поэтому снижение веса благодаря тренировкам с учетом физиологических способностей пожилого человека – самый полезный способ улучшения здоровья, заключила Ткачева.

Ранее ученые из Американского гериатрического общества рассказали об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира. Программа тренировок состояла из коротких групповых занятий, которые проводились три раза в неделю. Сначала тренировки занимали 18 минут, позднее они стали продолжаться до 36 минут.

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что в России мужчин с ожирением стало больше в три раза за последние 15 лет. Основными причинами она назвала недостаточную физнагрузку и неправильное питание. Драпкина отметила, что физическая активность особенно снижена у мужчин 25–44 лет. Кроме того, к ожирению приводит повседневная реклама, побуждающая человека есть даже без чувства голода.

Сотрудники Национального института здравоохранения США выяснили, что употребление обработанной пищи приводит к активному распространению ожирения. Свежие же продукты помогают поддерживать тело в тонусе. Японские специалисты также добавили, что ожирению препятствует ежедневное употребление риса.