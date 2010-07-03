Каждый третий мужчина в России страдает ожирением

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Число мужчин с ожирением в России выросло почти в три раза за последние 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного терапевта Минздрава России, директора Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксану Драпкину.

"Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%, практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение", – заявила Драпкина.

Она рассказала, что основными причинами ожирения у мужчин можно назвать недостаточную физическую нагрузку и неправильное питание, добавив, что физическая активность особенно снижена у молодых людей в возрасте от 25 до 44 лет.

"В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе", – уточнила Драпкина.

Главный терапевт Минздрава отметила, что также к ожирению приводит повседневная реклама на просторах интернета и в телевизоре, которая побуждает челвоека поесть, даже если он не голоден.

Ранее сотрудники Национального института здравоохранения США заявили, что употребление обработанной пищи приводит к активному распространению ожирения, а свежие продукты, наоборот, помогают поддерживать тело в тонусе.

