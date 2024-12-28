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28 декабря, 09:38

Наука

Первая магнитная буря в 2025 году настигнет Землю 5 января

Фото: depositphotos/KrisCole

Первая магнитная буря в следующем году ожидается 5 января. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возбужденная магнитосфера прогнозируется также 10, 16 и 19 января. Однако магнитные бури будут слабые и не превысят 5 баллов, отмечают эксперты.

При этом специалисты предупреждают, что прогноз составлен до 23 января и может изменяться.

На Солнце 10 декабря произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

До этого две вспышки высшего класса Х и М выявили на Солнце 8 декабря.

Мощная вспышка произошла на Солнце 4 декабря

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