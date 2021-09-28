Найдены генетические маркеры внезапной сердечной смерти

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Ученые НИИ терапии и профилактической медицины нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

"Около половины от всех людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, умирают внезапной сердечной смертью, причем мужчины умирают в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около 6% пациентов. В основном это люди, находящиеся в больнице", – рассказала старший научный сотрудник института Анастасия Иванова

По ее словам, на возникновение внезапной сердечной смерти влияют как негенетические, так и генетические факторы, которые могут определить предрасположенность. Иванова добавила, что пока преждевременно внедрять обнаруженные маркеры в практику, еще необходимо провести ряд дополнительных исследований, так как вклад в развитие заболевания вносят множество генов, полиморфизмов и мутаций.

"Маркеры – это ряд полиморфизмов и мутаций генов, которые связаны с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью внедрения в будущем", – пояснила специалист.

Замглавы Депздрава Алексей Токарев ранее рассказал, что в Москве увеличилась доступность высокотехнологичных операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. За первые 6 месяцев 2021 года было проведено более 21,2 тысячи подобных хирургических вмешательств.