Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

28 сентября, 21:01
28 сентября, 21:01
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Фото: depositphotos/frantic00
Ученые из Университета Ливерпуля выяснили, что старение может препятствовать развитию онкологических заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.
Специалисты под руководством Жоао Педро де Магальеса проанализировали экспрессию генов – процесс, при котором отдельные гены преобразуют информацию в белок. Оказалось, что старение может препятствовать пролиферации – разрастанию тканей организма путем размножения клеток делением.
"Есть две противоположные силы: мутации, приводящая к развитию рака, и дегенерации тканей, препятствующая этому процессу", – сообщили эксперты. Ученые считают, что это объясняет, почему риск заболеваемости раком в преклонном возрасте снижается.
Самый высокий показатель летальности от онкологических заболеваний в России фиксируется при раке поджелудочной железы (39,9 процента). На второй строчке – летальность при раке печени и внутрипеченочных протоков (38,4 процента). Третья строчка – рак пищевода (29,9 процента).
Также коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки – 17,3 процента.
Самые высокие показатели распространенности рака в стране отмечены в Курской области. В этом регионе зафиксированы 3331,1 заболевания на 100 тысяч населения. Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Мордовии (3292,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
Самой распространенной причиной рака является плохо очищенная вода. Как выяснили ученые из организации Environmental Working Group, с водой в организм попадают опасные загрязняющие вещества и канцерогены. Исследователи изучили воздействие 22 канцерогенов на здоровье людей почти в 50 тысячах систем водоснабжения в США. Оказалось, что самыми опасными веществами, содержащимися в воде, являются мышьяк, уран и радий. Несмотря на то, что эти элементы не превышают пределов допустимой концентрации, при длительном употреблении они могут нести серьезную угрозу здоровью.
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