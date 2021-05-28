Женщина из Европы впервые станет командиром МКС

Фото: nasa.gov/Bill Ingalls

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС и станет первой в истории орбитальной станции женщиной-командиром из Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕКА.

Кристофоретти отправится на орбиту в 2022 году с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Жительница Италии полетит на МКС во второй раз.

"Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, честь для меня. Я с гордостью принимаю свое назначение на пост командира (МКС. – Прим. ред.) и с нетерпением жду возможности применения накопленного в космосе и на Земле опыта во главе с очень талантливой командой на орбите", – заявила она.

Отмечается, что Кристофоретти станет пятым в истории командиром МКС из Европы.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли первую тренировку по управлению космическим кораблем "Союз" в Центре подготовки космонавтов.

Полет на МКС актриса и режиссер совершат в рамках съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.