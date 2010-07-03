Ученые рассказали о смертельной опасности травяных чаев

Фото: depositphotos/tankist276

Напитки с корнем солодки, в том числе травяные чаи, могут оказывать негативное влияние на организм человека, выяснили канадские ученые из университета Макгилла, сообщают "Дни.ру".

Накануне пожилой канадец попал в реанимацию с гипертоническим кризом и проблемами с работой почек. Больной рассказал, что пару недель назад он купил травяной чай с экстрактом корня солодки.

Мужчина пил чай каждый день. В результате его состояние сильно ухудшилось – он постоянно испытывал головные боли, значительно поднялось давление. Также у мужчины появились светобоязнь, тяжесть в груди и усталость.

Врачи определили, что причиной недомогания стало злоупотребление солодкой, приведшее к развитию гипертонии, скоплению жидкости и снижению уровня калия в организме.

Медики отмечают, что это связано с нарушением работы гормонов, отвечающих за основные функции почек.

Ранее международная группа исследователей выяснила, что слишком частое употребление чая и кофе вызывает риск развития онкологии.