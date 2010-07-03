Врачи нашли в чае смертельную опасность

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Горячий чай повышает риск развития рака пищевода на 90%, выяснили иранские онкологи. Ученые установили, какая температура наиболее опасна, сообщает "Газета.ру".

Более ранние исследования уже показывали связь между употреблением слишком горячего чая и повышением риска развития рака пищевода. Однако не было известно, какая температура наиболее опасна.

Исследования на животных показывали, что рак могут спровоцировать напитки горячее 65°C. Однако в случае с людьми, пришлось проводить масштабное исследование.

В течение 10 лет исследователи наблюдали за группой из 50 тысяч человек на северо-востоке Ирана. Ученые предлагали участникам эксперимента чашку чая, нагретого до 75°C и спрашивали, насколько эта температура напитка им привычна.

Если исследуемые говорили, что обычно пьют менее горячий чай, ученые давали напитку остыть на пять градусов и снова предлагали его попробовать.

За время эксперимента рак пищевода выявили у 328 человек. Оказалось, что на 90% чаще заболевали те, кто выпивал не меньше 700 миллилитров очень горячего чая (60°C и выше) в день.

Поскольку в Иране не распространено курение и употребление алкоголя, факторов, которые могли исказить результаты, практически не было.

Слишком горячий чай повреждает слизистую пищевода, приводя к ее воспалению. Нарушение барьерной функции пищевода приводит к более выраженному воздействию возможных канцерогенов, полагают ученые.

Большинство людей пьют чай, температура которого приближается к 50°C, более высокая температура для большинства становится дискомфортной. Однако есть и те, кому обжигающий чай приносит удовольствие.

Помимо горячих напитков, риск развития рака пищевода повышается при частом употреблении горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, курении, употреблении алкоголя, эзофагитах, дивертикулите, термических и химических ожогах.

У больного появляются проблемы с глотанием, боли за грудиной, усиленное слюноотделение и частое срыгивание пищи. По мере развития болезни пищу становится все сложнее глотать. От момента возникновения болезни продолжительность жизни без лечения составляет 5-6 лет.

Вероятность развития опухоли наиболее высокая у людей, проживающих в так называемом поясе рака пищевода, который находится в Азии. Сюда входят Иран, республики Средней Азии, некоторые районы Сибири, северные области Китая и Японии.

Это связано с тем, что в этой местности традиционно употребляют много маринованных блюд, а свежих овощей и фруктов значительно меньше. Как выяснилось, дело может быть и в других факторах.

Ранее больные раком мозга рассказали о симптомах, на которые не обращали должного внимания. Оказалось, что большинство пациентов считали проблемы с памятью и потерю равновесия естественным результатом старения.