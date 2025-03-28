Мощная вспышка произошла на Солнце

Фото: sdo.gsfc.nasa.gov

Мощная вспышка была зафиксирована на Солнце вечером 28 марта. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Продолжительность вспышки составляла 41 минуту, а мощность была класса Х1.1.

В апреле количество магнитных бурь на Земле может увеличиться из-за усиления солнечного ветра. Предварительные модели демонстрируют рост геомагнитной активности до уровня Kp 4–5, что подразумевает уровень возмущения магнитного поля, который может перерасти в слабые бури.

При этом в 2025 году количество магнитных бурь может вырасти, так как именно на этот период приходится пик активности текущего солнечного цикла, который начался в 2019 году. Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов предупредил, что всего на Солнце может появиться до 115 пятен.

