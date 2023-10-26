В Китае запустили корабль "Шэньчжоу-17" к своей орбитальной станции

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Управление программы пилотируемых космических полетов Китая осуществило запуск корабля "Шэньчжоу-17" с тремя космонавтами на борту к национальной орбитальной станции. Трансляция запуска велась Центральным телевидением Китая.

Запуск провели в 11:14 по местному времени (06:14 по Москве) с космодрома Цзюцюань. Для вывода корабля на орбиту использовали модифицированную двухступенчатую ракету-носителя CZ-2F/G.

В Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР сообщили, что запуск "Шэньчжоу-17" прошел успешно. Через несколько часов он состыкуется с китайской космической станцией.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос, закрыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС).

В ходе внекорабельной деятельности они отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля и запустили с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.

Российские космонавты начали выход в открытый космос с борта МКС