РАН: спутник Intelsat мог разрушиться из-за взрыва топлива

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Причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e мог стать взрыв топливных компонентов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"То, что он так разрушился, это неприятное событие. Скорее всего, взорвалось топливо", – приводит ТАСС слова Эйсмонта.

Спутник был построен на базе платформы Boeing 702MP, оборудованной двухкомпонентными химическими двигателями. В них могла использоваться эффективная, но токсичная топливная пара из несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида, которая могла вызвать сильный взрыв.

Сотрудник РАН добавил, что все выявленные фрагменты спутника были каталогизированы, то есть теперь их траектории движения можно предсказать.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили об обнаружении более 80 фрагментов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Исследование перемещения образовавшихся обломков позволило сделать вывод, что разрушение спутника произошло внезапно и сопровождалось мощным выбросом энергии.

В госкорпорации также предположили, что существует риск столкновения с другими космическими аппаратами, включая те, которые принадлежат "Роскосмосу" и находятся в геостационарной орбите.