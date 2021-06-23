Назван новый "суперраспространитель" коронавируса

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Переносить коронавирус может пыльца деревьев. К такому выводу пришли ученые из кипрского Университета Никосии, сообщает Daily Mail.
Эксперты нашли связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. При легком ветре пыльца могла достичь толпы людей, находившейся на расстоянии 20 метров от дерева, менее чем за минуту.
"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы", – говорится в сообщении.
Согласно полученным результатам, пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху. После изучения национальной карты аллергенов ученые выяснили, что вирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы.
Ранее специалисты из Университета Северной Каролины нашли способ нейтрализовать коронавирус. Сделать это им удалось с помощью специальных наноловушек.
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