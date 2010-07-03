Усы защитят мужчин от рака кожи

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Ученые из Университета Канзаса считают, что развитие онкологического заболевания можно предотвратить, если отрастить усы, передает "Мир 24".

Их исследование показало, что растительность на лице толщиной не менее девяти миллиметров снизит риск появления плоскоклеточной карциномы над нижней губой.

Из так называемого актинического кератоза, который представляет собой чешуйчатое пятно на коже, может возникнуть онкология. Это заболевание развивается чаще всего из-за долгого пребывания на солнце у мужчин в возрасте. Пятно проявляется вокруг губ, ушей, а также кожи головы и плеч.

Иногда кератоз может перерождаться в злокачественную опухоль. Наиболее опасен он для тонкой кожи губ. Ученые же считают, что усы служат своеобразным щитом, защищая от кератоза и его возможных последствий.

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность являются главными факторами, которые провоцируют возникновение опухолей. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Онколог также подчеркнул, что курение в разы повышает вероятность развития рака, причем не только рака легких.

Ранее ученые из Бостонского университета нашли способ выявить рак легких еще до появления его первых симптомов. По словам врачей, определить патологические изменения можно по изменениям в геноме тканей дыхательных путей, так как те связаны с иммунной системой.

Также сообщалось, что употребление перца чили помогает замедлить развитие рака легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Маршалла в США.