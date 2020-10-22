"Союз МС-16" с экипажем МКС приземлился в Казахстане

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Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с экипажем Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане.

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

На станции продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

После возвращения в Москву Иванишин и Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР-тестирование.

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщили ТАСС, что детей младше 12 лет и родителей старше 65 допустят к членам экипажа после прохождения космонавтами периода реабилитации.

21 октября на МКС зафиксировали неисправность в работе российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ". Она уже выходила из строя 14 и 19 октября. Позже работа системы была восстановлена.