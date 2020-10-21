Российская система получения кислорода на МКС вышла из строя

Фото: roscosmos.ru

На Международной космической станции зафиксировали неисправность в работе российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал", – доложил космонавт Сергей Рыжиков.

Представитель подмосковного центра управления полетами подтвердил, что специалисты занимаются проблемой.

В пресс-службе "Роскосмоса" также сообщили, что ведутся диагностические работы. Сейчас экипаж под руководством опергруппы управления российским сегментом МКС разобрал систему и изучает возможные неисправности.

В Госкорпорации подчеркнули, что экипажу и станции в целом ничего не угрожает. Пока воздух поступает через дублирующую систему в американском сегменте.

Российская система подачи воздуха уже выходила из строя 14 и 19 октября. Позже ее работа была восстановлена.

