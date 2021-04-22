Ученые предупредили о магнитных бурях после майских праздников

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Жителей Земли ожидают магнитные бури 13 и 14 мая. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным ученых, данные бури будут соответствовать категории слабых возмущений (G1).

Также отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 4 и 12 мая, а также в период с 15 по 19 мая.

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля на Солнце произошли три слабые вспышки класса С. Они следовали одна за другой: в 07:10, 08:00 и 08:50.

Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасываются во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.