Ученые предупредили о магнитных бурях после майских праздников

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Жителей Земли ожидают магнитные бури 13 и 14 мая. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
По данным ученых, данные бури будут соответствовать категории слабых возмущений (G1).
Также отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 4 и 12 мая, а также в период с 15 по 19 мая.
Ранее сообщалось, что утром 22 апреля на Солнце произошли три слабые вспышки класса С. Они следовали одна за другой: в 07:10, 08:00 и 08:50.
Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасываются во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле.