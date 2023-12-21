"Роскосмос" завершил прием документов на отбор в отряд космонавтов

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Прием документов для участия в четвертом открытом наборе в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершен. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что "Роскосмос" получил более 1,3 тысячи обращений по телефону, электронной почте и в письменном виде во время отбора. На очный отборочный этап пригласили 41 человека, в числе которых восемь женщин.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко сообщал, что открытый набор был продлен до марта следующего года.

Старт четвертого открытого отбора космонавтов объявили в июле этого года. Как отметил "Роскосмос", кандидат должен быть моложе 35 лет, иметь высшее образование по летным, инженерным или научным направлениям, знать английский язык, не иметь хронических заболеваний и другое.

По данным госкорпорации, в 2012 году отобрали восемь кандидатов в космонавты, в 2018-м – восемь, в 2021-м – четыре.

"Актуальный репортаж": "Роскосмос" объявил о четвертом наборе в отряд космонавтов