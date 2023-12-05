Космонавты на МКС начали изучение развития эмбрионов перепелов

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Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) начал работу над экспериментом "Перепел", который направлен на исследование эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов. Об этом заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Уточняется, что перепела были доставлены с Земли, а их развитие осуществлялось в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести, создаваемой с помощью небольшой центрифуги.

Специалисты в рамках эксперимента смогли получить новые сравнительные данные, подготовить оборудование и осуществить овоскопирование. Кроме того, экипаж оценил работоспособность инкубатора, где находились яйца.

Соответствующий эксперимент начали проводить еще в 1990-х годах на станции "Мир". Тогда у эмбрионов были зафиксированы патологии в развитии отдельных органов и систем. Благодаря "Перепелу" специалисты смогут определить причину этих отклонений. Отмечается, что результаты исследования лягут в основу формирования ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания во время межпланетных экспедиций.

Ранее сообщалось, что 14 ноября стартовал эксперимент SIRIUS-23 по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну продолжительностью в один год в Москве. В ходе эксперимента планируется оценить, как психологическая совместимость будет влиять на эффективность работы экипажа на Луне. Для участников также будут предусмотрены нештатные ситуации.



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