Имитация годового космического полета стартует в Москве

Фото: ГНЦ РФ–ИМБП РАН

Эксперимент SIRIUS-23 по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну продолжительностью в один год начнется 14 ноября в Москве. Об этом со ссылкой на Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщает РИА Новости.

Имитировать полет на Луну будут пятеро россиян – командир экипажа Юрий Чеботарев, бортиженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Кроме того, в эксперименте будет участвовать представительница Белоруссии Ольга Мастицкая.

Изначально в изоляционном эксперименте должны были принять участие представители NASA, однако в апреле 2023 года США приняли решение приостановить участие в проекте.

В ходе эксперимента планируется оценить, как психологическая совместимость будет влиять на эффективность работы экипажа на Луне. Для участников также будут предусмотрены нештатные ситуации. Специально для эксперимента разработаны скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, именно в них экипаж будет выходить на "поверхность" Луны.

Ранее мексиканец Карлос Оласкоаги, являвшийся кандидатом на участие в лунной миссии SIRIUS-20/21, рассказал, как отбирали желающих. По его словам, одним из обязательных условий было знание русского языка.