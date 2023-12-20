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"Роскосмос" продлил открытый набор в космонавты до марта 2024 года. Об этом рассказал российский космонавт, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко.

20 декабря Дед Мороз посетил Центр управления полетами и спросил его, может ли волшебник стать космонавтом.

"У нас, Дедушка Мороз, как раз сейчас идет открытый конкурс госкорпорации "Роскосмос", он продлен по март месяц, поэтому самое время сейчас оформить документы", – сказал Кононенко.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал о планах корпорации набрать от четырех до шести человек в рамках нового набора в отряд космонавтов. Он уточнил, что число отобранных будет зависеть от качества претендентов.

Четвертый открытый набор в отряд космонавтов стартовал еще в июле этого года. Присоединиться к программе может любой гражданин РФ до 35 лет с высшим образованием по летным, инженерным или научным направлениям. Кроме того, для этого требуется опыт работы по специальности, знание английского языка и многое другое.

"Актуальный репортаж": "Роскосмос" объявил о четвертом наборе в отряд космонавтов