Ракета "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк со спутником в интересах МО РФ

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" осуществили с космодрома Плесецк. Она должна вывести на орбиту спутник в интересах министерства обороны России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"В 11:48 по московскому времени с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", – сообщается в публикации.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 была запущена с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Позднее спутник "Арктика-М" № 2 благополучно вывели на орбиту. Аппарат массой 2 077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.



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