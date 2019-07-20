"Союз МС-13" запустили с Байконура к МКС

20 июля, 19:28 (обновлено 20.07.2019 20:53)
20 июля, 19:28
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запущена с космодрома Байконур. Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 19:28 по московскому времени.
В 19:37 "Союз МС-13" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", вышел на орбиту и взял курс на МКС. Полет запланирован по шестичасовой схеме, по которой он сделает четыре витка по орбите вокруг Земли.
В состав основного экипажа МКС-60/61 вошли космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, дублирующего экипажа – космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Маршберн и астронавт Соичи Ногучи. На борту МКС готовятся к встрече своих коллег космонавт Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.
Новым членам экипажа на МКС предстоит выполнить выход в открытый космос в ноябре и обширную программу экспериментов, число которых приближается к полусотне. Одним из самых знаковых событий станет работа в рамках эксперимента "Испытатель".
Корабль "Союз МС-13" стартовал с Байконура с очередной экспедицией на МКС
На сайте Роскосмоса говорится, что сближение "Союза" со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции.
Стыковка запланирована на 21 июля 2019 года в 01:50 по московскому времени.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что большинство аварий ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками. Сама техника надежная, подчеркнул он. Перед госкорпорацией сейчас остро стоит вопрос повышения квалификации кадров.
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