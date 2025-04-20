На Землю возвращается корабль "Союз МС-26" с российскими космонавтами

Фото: телеграм-канал "Роскомос"

Корабль "Союз МС-26" возвращается на Землю. На его борту находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вместе с американцем Дональдом Петтитом, сообщает "Роскосмос".

Космонавты находились на Международной космической станции (МКС) с 11 сентября 2024 года. За это время они выполнили свыше 40 экспериментов и совершили один выход в открытый космос, во время которого установили на станцию спектрометр Монитор всего неба.

Ранее, 16 апреля, Владимир Путин на совещании в МГТУ имени Баумана, посвященному развитию космической деятельности, сообщил, что в России новый национальный проект в космической сфере будет утвержден в ближайшее время. Нацпроект обсуждался с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым в марте. Финансирование проекта будет обеспечено при подготовке федерального бюджета на 2026 год и последующие до 2028-го.