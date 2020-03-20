Астрономическая весна наступила в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 20 марта, наступило весеннее равноденствие, или астрономическая весна, сообщает пресс-служба Московского планетария.
"Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень. Сегодня в 6:53 по московскому времени наступило весеннее равноденствие, или астрономическая весна", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в весеннее равноденствие во всем мире день и ночь длятся по 12 часов.
"В дни равноденствий линия смены дня и ночи на Земле проходит точно через южный и северный полюса, то есть по меридианам. Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие", – говорится в сообщении.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в столичном регионе в ночь на субботу ожидается небольшой снег и похолодание. По его словам, в ночь на субботу в столице ожидается -2... -4 градуса, по области – до -7. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В дневные часы ожидается температура в районе 1... +1. А в воскресенье ожидается такая же погода.
Февраль текущего года признали вторым самым теплым в истории. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века. В Москве рекорд по теплу установил январь.
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