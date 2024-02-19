В России создадут уникальный биореактор для создания органов на заказ

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Создание инновационного биореактора является ключевой задачей стартовавшей в текущем году в Сеченовском университете программы "Орган на заказ". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на научного руководителя Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава РФ, профессора Петра Тимашева.

Он отметил, что подобный биореактор будет представлять из себа многофункциональное устройство, которое можно адаптировать под конкретные задачи биоинженерии.

"Если мы выращиваем сосуды, нужно добиться протекания жидкости с определенной скоростью, чтобы этот сосуд был все время под необходимым механическим воздействием. Если мы выращиваем нейроны, нервную ткань, им понадобится электрическое воздействие", – указал Тимашев.

По его словам, для каждого отдельного случая нужна своя комбинация факторов, которую обычный биореактор не сможет обеспечить. В связи с этим сначала необходимо организовать такую систему, которая при помощи различных воздействий формировала бы нужную для роста ткани среду.

Сотрудники университета уже приступили к работе по созданию биоинженерной лаборатории, позволяющей реализовать данную задачу. Такой инновационный биореактор можно будет использовать и для выращивания биоэквивалентов, и для тестирования лекарств.

Уточняется, что создание органов на заказ начнут с пародонтального комплекса. К 2027 году ученые рассчитывают вывести проект на уровень клинической практики.

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