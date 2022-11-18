14:58Наука
Астрономы предупредили о магнитной буре 20 ноября
Фото: depositphotos/KrisCole
Магнитная буря прогнозируется на Земле в воскресенье, 20 ноября. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.
Уточняется, что буря будет находиться на уровне слабого возмущения. Кроме того, 19, 21 и 22 ноября магнитосфера будет неспокойной.
До этого магнитные бури фиксировались на Земле в конце октября и первой декаде ноября. Они были слабыми.
Ранее астрономы NASA показали, как улыбается Солнце. На кадрах было запечатлено небесное светило с пятнами, похожими на рот и глаза. Тогда эксперты пояснили, что образовавшиеся на солнечном диске черты лица являются корональными дырами.
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