Астрономы предупредили о магнитной буре 20 ноября

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Магнитная буря прогнозируется на Земле в воскресенье, 20 ноября. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

Уточняется, что буря будет находиться на уровне слабого возмущения. Кроме того, 19, 21 и 22 ноября магнитосфера будет неспокойной.

До этого магнитные бури фиксировались на Земле в конце октября и первой декаде ноября. Они были слабыми.

Ранее астрономы NASA показали, как улыбается Солнце. На кадрах было запечатлено небесное светило с пятнами, похожими на рот и глаза. Тогда эксперты пояснили, что образовавшиеся на солнечном диске черты лица являются корональными дырами.



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