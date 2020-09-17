Астероиды размером с автобус и машину пролетели вблизи Земли

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Два астероида прошли на небольшом расстоянии от Земли 14 сентября, сообщает News.ru со ссылкой на данные Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA.
Специалисты сравнили небесные тела по своим размерам с автобусом и машиной. Первый астероид получил название 2020 RF3. Он пролетел над Землей на расстоянии 94 тысяч километров.
В этот же день над Землей пролетел еще один астероид меньшего размера на расстоянии 106 тысяч километров. Специалисты уточнили, что оба небесных тела не представляли для Земли никакой угрозы.
1 сентября астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пролетел мимо Земли. Скорость его полета составила 8,16 километра в секунду.
Согласно данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NAS), астероид прошел на расстоянии 120 тысяч километров.
ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов", трассы полета которых пересекают орбиту Земли.
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