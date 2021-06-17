Российский космонавт поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12" и отметил важность этого события.
"Первый полет китайских коллег на строящуюся станцию, с одной стороны, должен стать серьезным стимулом для развития российской пилотируемой программы, с другой – откроет большие возможности совместного освоения космоса. Полет продлится до сентября, что для Китая, конечно, прорыв и большое достижение. Поздравляю коллег и желаю новых значимых результатов!" – прокомментировал Романенко.
Перед полетом совокупное время тренировок членов экипажа составило более 6 тысяч часов.
Китай планирует совершить еще 11 запусков к станции за последующие полтора года. В ходе этих экспедиций на базовом модуле установят дополнительные солнечные панели и пристыкуют два лабораторных модуля. А полноценный запуск станции намечен на конец 2022 года.
Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли первую тренировку по управлению космическим кораблем "Союз" в Центре подготовки космонавтов.
Полет на МКС актриса и режиссер совершат в рамках съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую снимут на орбите Земли.
Китайский корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией КНР
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