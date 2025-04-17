Daily Mail: ученые нашли доказательства внеземной жизни

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Ученые обнаружили признаки жизни на покрытой океаном планете в 124 световых годах от Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, там были выявлены соединения, которые в земных условиях могут появляться только при помощи живых организмов. К ним, например, относится фитопланктон.

Как указано в материале, планета с названием K2-18b вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва. По размерам она больше Земли в два раза, а год на ней длится всего 33 дня.

Ранее российским астрономам впервые удалось сфотографировать кометоподобный хвост Меркурия. Открытие удалось сделать специалистам обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета. Длина хвоста планеты на фотографии российских астрономов, по оценкам специалистов, составляет около 150 тысяч километров.

Кроме того, российский космонавт Иван Вагнер сделал снимки первой яркой кометы 2025 года – C/2024 G3 (ATLAS). Специалист запечатлел небесное тело в ближнем инфракрасном спектре на фокусном расстоянии 400 миллиметров. Комета 13 января 2025 года достигла перигелия – наименьшего расстояния до Солнца.

